Россиянина с четырьмя детьми обнаружили в заброшенном доме

В одном из заброшенных домов Читы была обнаружена семья погорельцев — отца с четырьмя детьми. Как пишет РИА Новости, правоохранительные органы проверяют эту информацию.

Об обнаружении семьи сообщил местный общественный деятель. По его словам, в семье три мальчика — одиннадцати, десяти и шести лет, а также трехлетняя девочка.

«Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий», — сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Забайкальскому краю.

В ведомстве указали, что дети были вынуждены обогреваться открытым огнем, еды и средств личной гигиены в заброшенном доме не обнаружили.

Следователи намерены инициировать психологическую, медицинскую и материальную помощь. Будет дана оценка действиям либо бездействию органов опеки, а также органов профилактики

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