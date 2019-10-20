Мать орловской девочки-маугли отреагировала на обвинения в издевательствах

Мать доставленной в одну из орловских больниц девочки-маугли Эльвира прокомментировала публикации в СМИ о том, что она издевалась над собственным ребенком. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина назвала «полной брехней» сообщения журналистов о том, что ее 11-летняя дочь была истощена, не умела говорить и ползала на четвереньках, а сама она много пьет и у нее забрали семерых детей.

Эльвира отметила, что намерена подать в суд.

19 октября сообщалось, что орловский омбудсмен Владимир Поляков опроверг сообщения об издевательствах над ребенком. Он добавил, что семья, в которой росла девочка, не была неблагополучной, а ее состояние — последствия генетического заболевания.

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