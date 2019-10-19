Россиянка носила дочь-маугли в авоське и продавала ее педофилам

В Орловской области у многодетной страдающей алкоголизмом женщины изъяли 12-летнюю дочь, которая передвигается на четвереньках, не умеет пользоваться столовыми приборами и разговаривать. Об этом сообщает местное издание «ОрелТаймс».

По его данным, мать продавала девочку педофилам. «Этого ребенка мать всячески прятала. Дома — держала в клетке, а если нужно было куда-то идти, переносила в авоське на колесах. За бутылку водки продавала девочку в сексуальное рабство».

В детской больнице имени Круглой, которая находится в Орле, изданию подтвердили, что девочку доставили туда в тяжелом состоянии. Ее привезли представители органов опеки и полицейские. «На лицо задержка психического психомоторного развития. Анализы показали, что девочка истощена», — сказала главврач Людмила Крылова. По ее мнению, с ребенком предстоит много работать психиатрам.

Другие сотрудники больницы рассказали, что вместо того, чтобы разговаривать, 12-летняя девочка лает и воет, отказывается спать на кровати, забиваясь вместо этого в угол палаты, а также «набрасывается на еду».

Орловское следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщается на сайте ведомства. Других детей также изъяли из семьи. Обстоятельства дела следователи не раскрывают.

10 марта пятилетнюю девочку-маугли нашли в Москве. Соседи вызвали полицию из-за продолжительного плача ребенка в квартире. Выяснилось, что девочка находилась в полной антисанитарии среди гор мусора и хлама. Она не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее удалили врачи. Ее мать отправили на принудительное лечение.

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