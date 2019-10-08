Мать российской девочки-маугли отправят в психбольницу

Суд в Москве отправил на принудительное лечение мать найденной среди гор мусора девочки-маугли Ирину Геращенко. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, передает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что женщина пока находится в СИЗО из-за потери паспорта. Она пояснила, что потеряла документ в квартире, но следователь его там не нашел.

«После обращения членов ОНК руководство СИЗО попросило миграционную службу оказать содействие в ускоренном порядке восстановить паспорт женщины, чтобы иметь возможность исполнить приговор и направить ее на лечение», — сказал Мельников.

В мае экспертиза признала Геращенко невменяемой. Мельников уточнял, что после прохождения лечения ее могли бы восстановить в родительских правах. Женщина была помещена в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка».

Квартира, в которой была найдена девочка Кадр: СК РФ

Пятилетнюю девочку-маугли нашли 10 марта. Соседи вызвали полицию из-за продолжительного плача ребенка в квартире. Выяснилось, что девочка находилась в полной антисанитарии среди гор мусора и хлама. Она не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее удалили врачи. 12 марта мать ребенка арестовали и возбудили уголовное дело.

Девочка идет на поправку. По словам уполномоченного по защите прав ребенка Анны Кузнецовой, ребенок начал адаптироваться. Омбудсмен добавила, что в вопросе поиска приемной семьи для ребенка «уже наметились некоторые варианты».

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