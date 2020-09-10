В Москве мужчина зарезал жену у торгового центра «Каширская Плаза», женщина получила семь ножевых ранений. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, преступление произошло 5:30 мск 10 сентября на глазах у ранних прохожих. Они увидели, что на женщину напал мужчина, стал ее избивать, и вызвали полицию. К ее приезду пострадавшая скончалась. Она получила семь ножевых ранений в грудь.

Убийцу задержали по горячим следам. Им оказался 36-летний уроженец Узбекистана. Он признался, что убил свою 29-летнюю жену на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело, сообщила «Ленте.ру» представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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