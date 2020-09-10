В Москве раскрыли убийство исчезнувшей балерины Большого театра

В Москве раскрыли убийство исчезнувшей в августе 2014 года балерины Большого театра 25-летней Ольги Деминой, в преступлении подозревается ее поклонник. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в деле фигурирует гражданин Грузии 37-летний Малхаз Джавоев. Он стал встречаться с балериной в 2012 году. По данным следствия, Джавоев зарабатывал тем, что поставлял девушек в эскорт-услуги и на вечеринки. Ольга танцевала на праздниках у богачей. Во время их романа Малхаз успел жениться на девушке своей национальности, но продолжал поддерживать отношения с Ольгой. Позже у нее появился другой кавалер — танцор Алексей Фетисов с трехкомнатной квартирой в Москве, за которого она собиралась выйти замуж.

По словам матери балерины, Джавоев заставил Ольгу, чтобы она уговорила жениха переписать на нее свою квартиру. После этого девушка разорвала отношения с танцором и вернулась к Малхазу.

«Ею крутил-вертел Малхаз Джавоев. Он всеми силами тянул из нее деньги, использовал», — считает мама балерины. По ее словам, он также причастен к шантажу ее дочери. Неизвестный вымогал деньги у Ольги, угрожая опубликовать ее интимные фотографии. Она заплатила ему 800 тысяч рублей, но снимки все равно были обнародованы, и Ольга попыталась совершить суицид. Она не верила, что ее шантажировал Джавоев.

Между тем обманутый жених обратился в полицию в связи с хищением квартиры, и Ольгу вызывали на допрос. Правоохранители считали, что она подельница Джавоева. Он убил ее, чтобы она его не сдала, уверена мама погибшей.

Как установило следствие, Джавоев 18 августа 2014 года возил Ольгу в Воронеж, где она должна была выступить в ночном клубе. Потом они на машине вернулись в Москву и остановились в съемной квартире. «Находясь в указанной квартире в ночь на 20 августа 2014 года, Джавоев предположительно напал на Демину и совершил умышленное убийство», — говорится в материалах уголовного дела.

После исчезновения балерины, Джавоев скрылся, и его объявили в международный розыск. Он жил в Германии под чужим именем, получал пособия как беженец. Однако его нашли по звонкам в Грузию и депортировали в Москву в 2018 году. Недавно его осудили за хищение квартиры бывшего жениха Ольги. Теперь его ожидает новый суд за убийство балерины. Ее останки до сих пор следствие не смогло найти. Не под протокол Джавоев проговорился, что тело Ольги расчленил, растворил в серной кислоте и затем бросил останки в бочку. В настоящее время следователи ведут поисковые работы по месту предполагаемого захоронения.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru