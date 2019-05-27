Найденный в московском лесу череп связали с пропажей балерины Большого театра

На востоке Москвы обнаружен человеческий череп. Об этом в понедельник, 27 мая, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, останки нашли в лесополосе. В настоящее время они отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, череп мог принадлежать балерине Большого театра Ольге Деминой, которая пропала в 2014 году. Именно в этом месте последний раз зафиксировали сигнал мобильного телефона, принадлежавшего Малхазу Джавоеву.

По данным «Комсомольской правды», он обвиняется в убийстве девушки. Сейчас Джавоев находится в СИЗО «Матросская Тишина».

27 марта сообщалось, что в подвале государственного театра киноактера в центре Москвы обнаружен человеческий череп. Останки были спрятаны под настилом пола в здании на Поварской улице. По предварительным данным, человек умер около 10 лет назад.

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