Человеческие ребра и череп нашли на востоке Москвы

При проведении строительных работ на востоке Москвы нашли человеческие останки. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает РЕН ТВ.

Ребра и череп были обнаружены на пересечении Семеновского проезда и проспекта Буденного. Кроме них, на месте происшествия находились фрагменты суставов.

По предварительным данным, останки принадлежат человеку, умершему около пяти лет назад.

10 января сообщалось о том, что в шахте лифта недостроенного здания на юге Москвы был найден человеческий скелет. Останки лежали под слоем земли. По предварительным данным, смерть человека наступила более 25 лет назад. С места происшествия изъяты свод черепа, крестец, 18 позвонков и фрагменты других костей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!