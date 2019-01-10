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В московском доме нашли череп и скелет из 90-х

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В шахте лифта недостроенного здания на юге Москвы найдены останки человеческого скелета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении СК в четверг, 10 января.

Череп и кости лежали под слоем земли. Начата доследственная проверка.

По предварительным данным, смерть человека наступила более 25 лет назад. Следователи устанавливают его личность, а также выясняют обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Останки были обнаружены в одном из домов в районе Бирюлево-Восточное, находящемся на реконструкции. С места происшествия изъяты свод черепа, две лопатки, нижняя челюсть, две ключицы, 18 позвонков, фрагменты бедренных костей, две плечевые кости, две локтевые кости, две лучевые кости, две большеберцовые кости, один крестец, пишет газета «Московский комсомолец».

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