В московском парке нашли части женского тела

Останки женщины обнаружены в парке на юго-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 26 ноября, старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова сообщила ТАСС.

«По данным следствия, днем 25 ноября на территории одного из московских парков были обнаружены фрагменты тела, упакованные в полиэтиленовые пакеты», — сообщила она, отметив, что тело принадлежит женщине, которой было 50-60 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

19 ноября сообщалось, что житель Вологды предстанет перед судом по обвинению в убийстве 30-летней любовницы, останки которой он спрятал в собственной квартире.

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