В Петербурге объявился охотящийся на проституток подражатель Синей Бороды

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает 33-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 21-летней проститутки и избиению еще нескольких, пишет «Фонтанка.ру».

По информации издания, днем 4 сентября в квартире на Разночинной улице было обнаружено тело девушки со следами истязаний. Труп лежал в ванной. Оперативники установили, что погибшая — приезжая из Твери.

В причастности к ее смерти полиция подозревает владельца квартиры — 33-летнего Андрея Деменкова, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Оперативники установили еще как минимум четырех его жертв. Все они — девушки по вызову из петербургских борделей, и все получили тяжелые травмы после посещения его квартиры. По данным «Фонтанки», у них были переломаны ребра и ноги. Однако потерпевшие отказывались от подачи заявлений против обидчика.

У подозреваемого имеется судимость за нанесение увечий, обвинение в изнасиловании с него сняли.

«Фонтанка» указывает, что отец разыскиваемого — влиятельный бизнесмен, который, по-видимому, помогает отпрыску улаживать проблемы с законом. «Юридически мы ищем преступника, а фактически того, кого, честно говоря, и обозвать публично нельзя. Синяя Борода какая-то…», — заявили изданию в региональном управлении МВД.

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