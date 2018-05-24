Столичная проститутка обокрала казачьего генерала с гражданством США

Оперативники столичного уголовного розыска по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в краже у генерал-майора казачьих войск России Евгения Власова. Об этом в четверг, 24 мая, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

«21 мая в полицию обратился 68-летний мужчина. Он сообщил, что накануне на сайте знакомств познакомился с молодой женщиной и пригласил ее в гости в арендованную квартиру. Однако утром вместе с гостьей пропали 340 тысяч рублей и паспорт гражданина США», — сказал источник.

Полицейским Власов пояснил, что еще в 2010 году он переехал в Северную Америку и к настоящему времени натурализовался. В Россию он приезжает регулярно, так как связи с родиной не теряет. Уже днем 21 мая оперативникам удалось установить личность подозреваемой, вскоре после этого она была задержана.

По словам источника «Ленты.ру», генерал опознал 24-летнюю приезжую. У нее была изъята часть похищенных денег, а также американский паспорт. В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража»,

решается вопрос об избрании меры пресечения.

В январе темнокожая проститутка похитила из квартиры москвича 50 миллионов рублей и сбежала через окно. На следующий день ее задержали в Подмосковье.

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