Темнокожая проститутка покинула москвича через окно с 50 миллионами рублей

Темнокожая проститутка украла из квартиры москвича почти 50 миллионов рублей. Об этом во вторник, 16 января, сообщает РИА Новости.

В столичную полицию обратился 55-летний житель района Ростокино и рассказал о пропаже крупной суммы денег — более 48 миллионов рублей. Деньги исчезли вместе с девушкой-иностранкой, которую он пригласил в свою квартиру. Как выяснили оперативники, гостья сбежала через окно.

Вскоре девушка была задержана в Подмосковье. Оказалось, что она работает проституткой и приехала в Россию из африканской страны.

В Узбекистане проститутка убила 16-летнего школьника, пришедшего к ней для удовлетворения сексуальных потребностей. Причиной стала нецензурная брань подростка.

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