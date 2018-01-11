Школьник попрал честь проститутки и получил нож в сердце

В Узбекистане 16-летний девятиклассник наведался домой к проститутке для удовлетворения своих сексуальных потребностей и погиб после удара ножом в сердце. Об этом передает «Радио Озодлик» (местная редакция «Радио Свобода»).

Инцидент произошел 2 января в Денауском районе Сурхандарьинской области. К 27-летней женщине явились трое школьников. «В доме проститутки у них произошла ссора, они не поделили женщину. Затем девятиклассник обматерил эту Маму Розу. После чего женщина достала кухонный нож и ударила им в сердце подростка», — сообщил «Радио Озодлик» активист Союза молодежи Узбекистана.

Прибывшим на место врачам констатировали смерть юноши. «Нож попал ему прямо в сердце. Он скончался на месте. Он уже был мертв, когда наши врачи прибыли на место», — отметили они. Очевидцы сообщили, что школьник выбежал на улицу, а женщина погналась за ним, поймала и вонзила в его сердце нож.

Знакомые проститутки, имеющей двоих детей, рассказали, что ранее ее штрафовали за содержание публичного дома.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана («Умышленное убийство»). Если ее признают виновной, то ей грозит от 10 до 15 лет заключения.

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