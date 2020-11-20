Бежавшему на Украину подражателю Синей Бороды огласили приговор

Суд приговорил 33-летнего россиянина, которого называли подражателем Синей Бороды, к 10 годам лишения свободы за убийство. Об этом «Комсомольской Правде» рассказали в Дзержинском районном суде Харькова.

Его признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 115 УК Украины («Умышленное убийство»). Однако приговор в законную силу еще не вступил. Апелляционный суд получил сразу жалобы на приговор: от подсудимого, от его адвоката и от прокуратуры.

Как выяснило издание, он знакомился с эскортницами, дарил им подарки и устраивал поездки за границу, после чего избивал и пытал их, а также насильно удерживал дома. «Он вырывал мне ресницы, бил головой о пол, стены. Все было в крови, я теряла сознание. (...) Он пытался ломать мне ноги, прыгая на них. Сломал мне ключицу и два ребра. Лупил по ушам так, что на одно ухо я даже потеряла слух на несколько месяцев», — поделилась одна из жертв. «Комсомольская Правда» нашла как минимум пять пострадавших от действий петербуржца.

Еще одну девушку — 21-летнюю порноактрису — он забил до смерти в ванной после совместного отдыха. Мужчину объявили в розыск в России, после чего он сбежал на Украину, где убил еще одну женщину — жительницу города Сумы. Ее тело, завернутое в ковер, нашли в квартире россиянина.

Отмечается, что после отбытия наказания на Украине преступника ждет следствие и в России, где против него также возбуждено уголовное дел по статье «Убийство». Ему грозит до 15 лет колонии.

«Комсомольская правда» уточняет, что отец осужденного работал в МВД, а затем открыл крупную фирму юридический консультаций, а его мать — владелица компании элитных вин. Их сын был менеджером в нефтегазовой компании, но вскоре уволился.

О том, что в Санкт-Петербурге объявился охотящийся на проституток подражатель Синей Бороды, сообщалось в сентябре 2018 года. Тогда полиция возбудила уголовное дело в отношении Андрея Деменкова.