Российский полицейский уговаривал клиента оплатить проститутку

Жительница поселка Звездный Краснодарского края вызвала сотрудника полиции после того, как не получила от клиента пять тысяч рублей за секс, сообщает телеканал «360».

Видеозапись переговоров появилась в сети. На кадрах видно, как девушка требует обещанных денег и говорит, что в противном случае ее уволят. Она указывает на стоящего рядом с клиентом мужчину, который, по словам потерпевшей, является его другом и «все расценки знает», поскольку отдыхал уже неоднократно. «Кайфа не было, за что мне платить?» — возражает недобросовестный клиент. Полицейский интересуется, были ли оказаны услуги, и, по данным журналистов, почти час уговаривает мужчину отдать проститутке деньги.

Была ли девушка привлечена к ответственности за занятие проституцией по статье 6.11 КоАП России, не уточняется.

В мае в столице была задержана 24-летняя проститутка: она украла у генерала-майора казачьих войск России 340 тысяч рублей и паспорт гражданина США.

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