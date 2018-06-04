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Бывшая новозеландская проститутка получила королевский орден

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В понедельник, 4 июня, бывшая проститутка Кэтрин Хили (Catherine Healy) была представлена к государственной награде Новой Зеландии — ордену «За заслуги». Об этом сообщает The Guardian.

Кэтрин Хили получила награду за многолетнюю борьбу со стигматизацией секс-работников и за вклад в продвижение закона о декриминализации проституции. Также женщина выступала за предоставление своим коллегам прав и изменение неуважительного отношения к ним.

«Я была обескуражена и не могла в это поверить. Сегодня мы иначе относимся к проституции. Я могу сидеть за столом с полицией, как равная, и обсуждать, как обезопасить секс-работников и помочь им с сообщениями о сексуальном насилии», — поделилась Хили.

В 1980-х годах Кэтрин была арестована полицией во время рейда по публичным домам. Впоследствии женщина и ее коллеги по секс-бизнесу боролись со стигматизацией их работы и за признание прав. В 1986 году Хили помогла основать организацию проституток Новой Зеландии (New Zealand Prostitutes Collective), которая поддерживает права секс-работников. Изначально организация формировалась для предотвращения распространения ВИЧ среди проституток.

В 2003 году она принимала участие в разработке закона о декриминализации проституции, который был принят в парламенте с перевесом в один голос. Закон позволил заниматься проституцией добровольно, при этом принуждение к секс-работе было запрещено. В работе проституток появилась техника безопасности и медицинское обслуживание.

Орден за заслуги Новой Зеландии был учрежден в 1996 году королевой Великобритании Елизаветой II для поощрения за особые заслуги перед нацией и успехи в профессиональной деятельности.

24 мая сообщалось о принятом в Швеции законе, который признает секс без получения вербального или физического согласия изнасилованием. По мнению шведских депутатов, закон должен заставить граждан более осознанно вступать в сексуальный контакт и внимательнее относиться к желаниям партнера.

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