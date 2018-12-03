В московском доме нашли два скелета из 1990-х

В недостроенном доме на юге Москвы обнаружили скелетированные останки двух человек. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве уточнили, что кости нашли 30 ноября при проведении сотрудниками компании ремонтных работ в недостроенном доме на Бирюлевской улице.

«По оценке специалистов, давность захоронения составляет более 20-25 лет», — уточнили следователи. Проводится доследственная проверка.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — рассказала «Интерфаксу» представитель московского главка СК Юлия Иванова.

В середине ноября при замене труб на западе столицы — в районе Можайского переулка — нашли четыре человеческих скелета. По предварительным данным, смерть людей наступила не менее семи лет назад.

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