Четыре скелета нашли при замене труб в Москве

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Рабочие нашли четыре человеческих скелета при замене труб на западе Москвы. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России.

Как говорится в сообщении, скелеты были обнаружены 12 ноября при производстве земельных работ по замене труб в районе Можайского переулка. По предварительным данным, смерть людей наступила не менее семи лет назад.

Проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

24 октября человеческие кости нашли на территории Московского зоопарка. Рабочие обнаружили их при замене теплотрассы на Большой Грузинской улице.

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