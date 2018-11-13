Четыре скелета нашли при замене труб в Москве

Рабочие нашли четыре человеческих скелета при замене труб на западе Москвы. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России.
Как говорится в сообщении, скелеты были обнаружены 12 ноября при производстве земельных работ по замене труб в районе Можайского переулка. По предварительным данным, смерть людей наступила не менее семи лет назад.
Проводится доследственная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевших. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
24 октября человеческие кости нашли на территории Московского зоопарка. Рабочие обнаружили их при замене теплотрассы на Большой Грузинской улице.
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