В московском зоопарке опять нашли человеческие кости

Следствие проводит проверку по факту обнаружения на Большой Грузинской улице в Москве фрагментов костей. Об этом в среду, 24 октября, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

«Вечером 23 октября 2018 года рабочие при замене теплотрассы по улице Большая Грузинская в городе Москве обнаружили 14 фрагментов костей», — сказала Иванова, отметив, что следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Источник в правоохранительных органах уточнил в беседе с РИА Новости, что находка была сделана на территории зоопарка. Кости, по предварительным данным, человеческие.

Как отмечает агентство, скелетированные останки на территории зоопарка находят не первый раз. В 2016 году при проведении земляных работ у входа в зоопарк рабочие обнаружили костные останки. Тогда руководство зоопарка обратилось к археологам и в следственные органы.

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