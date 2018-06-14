В уральском храме нашли скелет священника

В подвале Свято-Никольского собора в Верхнеуральске обнаружили гроб со скелетом мужчины, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительным данным, на территории собора захоронен священнослужитель, погибший в начале прошлого века.

Между тем, по информации Ura.ru, в подвале храма, который известен тем, что в нем стоял молебен Николай II за три года до своей коронации, мог быть захоронен известный на Урале купец Василий Гогин: останки сохранились в костюме-тройке.

Окончательное решение о возбуждении уголовного дела будет вынесено по результатам судебно-медицинской экспертизы и выяснения обстоятельств смерти мужчины.

В ноябре прошлого года следователи решили выяснить, был ли расстрел царской семьи Романовых летом 1918 года в Екатеринбурге ритуальным убийством. Для этого назначили психолого-историческую экспертизу и сформировали экспертный совет, куда пригласили научных сотрудников Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, историков, архивистов и священников РПЦ. Глава Еврейского конгресса призвал включить в комиссию и раввинов, но в РПЦ возмутились подозрениями в антисемитизме.

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