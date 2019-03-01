На чердаке московского дома нашли человеческий череп

На чердаке дома в центре Москвы найдены человеческие останки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах агентству «Москва» в пятницу, 1 марта.

Вечером 28 февраля по адресу Тверская улица, дом 28, корпус 1 был обнаружен человеческий череп. На место выезжала следственно-оперативная группа. Череп отправлен на экспертизу.

Смерть человека, чьи останки были обнаружены, наступила 5-10 лет назад, пишет Telegram-канал «112».

«Перенесли его (череп) туда два года назад из квартиры известного фантаста Аркадия Вайнера и его жены, доктора медицинских наук Софьи Дарьяловой», — отмечается в сообщении.

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