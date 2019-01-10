ФСБ нашла в логове российского нациста арсенал и замурованное тело

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в подвале одного из домов Краснодара замурованный труп. Об этом в четверг, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным следствия, в ведомство поступила информация о мужчине с националистическими взглядами, планирующем совершить преступление в отношении сотрудников правоохранительных органов.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого было найдено оружие и боеприпасы, а по другому адресу в подвальном помещении, заложенном кирпичной кладкой — тело мужчины. Там же находились литература и «предметы националистической направленности», сообщили в управлении.

3 апреля 2018 года сообщалось о том, в одной из квартир города Северодвинска ремонтная бригада нашла замурованное в кладовой тело мужчины. Предположительно, останки принадлежат владельцу жилплощади Леониду Корнееву и пролежали под полом, залитым монтажной пеной, более 10 лет.

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