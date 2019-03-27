В подвале театра в Москве нашли человеческий череп

В подвале государственного театра киноактера в центре Москвы обнаружен человеческий череп. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Останки были спрятаны под настилом пола в здании на Поварской улице. По предварительным данным, человек умер примерно 10 лет назад. Ведется разбирательство. Череп отправлен на экспертизу.

19 марта сообщалось об обнаружении человеческих останков во время строительных работ на востоке Москвы. Ребра, череп и фрагменты суставов, принадлежащие человеку, умершему около пяти лет назад, были спрятаны на пересечении Семеновского проезда и проспекта Буденного.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!