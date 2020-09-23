Россиянка расчленила супруга и спрятала части тела в городских парках

В городе Волжский Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в убийстве супруга. Об этом в среду, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила Наталья Рудник, официальный представитель регионального управления Следственного Комитета.

По версии следствия, 33-летняя россиянка в ходе ссоры зарезала 39-летнего супруга, а на следующий день расчленила его тело, упаковала в пакеты и спрятала в разных городских парках.

Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, спор между супругами разгорелся из-за того, что женщина задержалась на работе. В квартире в этот момент находились двое детей пары — трех и пяти лет.

Ранее сообщалось, что российский актер задержан по подозрению в убийстве и расчленении трансгендера. По версии следователей, актер состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей. 13 января 2020 года он пригласил трансгендера в апарт-отель для оказания интимных услуг, однако затем решил, что тот хочет его усыпить и обокрасть, поэтому убил своего гостя и расчленил труп.