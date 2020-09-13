Под Петербургом нашли части расчлененного тела

На берегу реки Сясь в Ленинградской области нашли части расчлененного тела. Об этом в воскресенье, 13 сентября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения отчлененных верхних и нижних конечностей, уточняется в пресс-релизе.

Сейчас место происшествия осматривают полиция, отряд МЧС, водолазы, следователи-криминалисты. Будет проведена медицинская и генетическая судебные экспертизы. Следователи начали устанавливать обстоятельства, причины и условия совершенного преступления, а также круг лиц, которые могли быть к этому причастны.

В июле стало известно, что в Санкт-Петербурге жена российского рэпера, участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт расчленила тело мужа, разложила по пакетам и сообщила, что супруг скончался за четыре дня до этого от передозировки наркотиков.

Еще одно громкое убийство в Петербурге совершил историк Олег Соколов. Его задержали 9 ноября 2019 года при попытке утопить в реке Мойке отрезанные женские руки. Оказалось, что он пытался скрыть останки своей возлюбленной, аспирантки Анастасию Ещенко. Ведется судебное разбирательство.