В Москве задержали убившего и расчленившего жену мужчину

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в убийстве жены, чье расчлененное тело было обнаружено в квартире дома на Ореховом бульваре. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, муж ударил супругу ножом в грудь, в результате чего женщина скончалась. Чтобы скрыть убийство мужчина расчленил тело и вынес отдельные его части из квартиры.

На допросе он полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте.

Следствие намерено провести обвиняемому психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его психического здоровья.

13 августа сообщалось, что мотивом убийства стала месть за измену, которую, как убежден мужчина, совершила его жена.

Накануне гибели она вернулась домой и легла спать. Муж зарезал ее и расчленил. Голову и конечности он выбросил, остальное разложил по пакетам, чтобы позже также избавиться, но не успел.

В квартире во время расправы находился их шестилетний ребенок, он не подвергся насилию со стороны отца.

Тело женщины было обнаружено через полторы недели после убийства. Соседка почувствовала странный запах и вызвала полицию, которая вскрыла квартиру. Правоохранители нашли пакеты с останками около ванной комнаты, а внутри нее окровавленную пилу.

Соседка рассказала, что погибшая и ее муж постоянно и много пили. Мужчина сразу же признался в убийстве супруги. Соседка пояснила, что он инвалид с детства и у него проблемы с психикой.

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