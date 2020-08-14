В Москве задержали убившего и расчленившего жену мужчину

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в убийстве жены, чье расчлененное тело было обнаружено в квартире дома на Ореховом бульваре. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.
По данным следствия, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, муж ударил супругу ножом в грудь, в результате чего женщина скончалась. Чтобы скрыть убийство мужчина расчленил тело и вынес отдельные его части из квартиры.
На допросе он полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте.
Следствие намерено провести обвиняемому психолого-психиатрическую экспертизу для проверки его психического здоровья.
13 августа сообщалось, что мотивом убийства стала месть за измену, которую, как убежден мужчина, совершила его жена.
Накануне гибели она вернулась домой и легла спать. Муж зарезал ее и расчленил. Голову и конечности он выбросил, остальное разложил по пакетам, чтобы позже также избавиться, но не успел.
В квартире во время расправы находился их шестилетний ребенок, он не подвергся насилию со стороны отца.
Тело женщины было обнаружено через полторы недели после убийства. Соседка почувствовала странный запах и вызвала полицию, которая вскрыла квартиру. Правоохранители нашли пакеты с останками около ванной комнаты, а внутри нее окровавленную пилу.
Соседка рассказала, что погибшая и ее муж постоянно и много пили. Мужчина сразу же признался в убийстве супруги. Соседка пояснила, что он инвалид с детства и у него проблемы с психикой.