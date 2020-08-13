В московской квартире нашли расчлененное тело женщины в пакетах

В московской квартире нашли расчлененные части тела женщины, разложенные по пакетам. Об этом ТАСС сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, погибшую обнаружили 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару. Ее личность установлена. Женщине был 41 год. В квартире находился ее муж.

Возбуждено дело об убийстве. Следователи проверяют мужа погибшей на причастность к преступлению.

27 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге в районе проспекта Художников было обнаружено расчлененное тело женщины. Оно было без головы, рук и ног. Его нашли под окнами одного из домов. На погибшей отсутствовала одежда. Предполагается, что ей было около 30 лет. Позже был задержан муж погибшей. Он сознался, что убил супругу, так как хотел оставить их ребенка себе после развода.

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