Адвокат Соколова и вдовы Картрайта раскрыл отношение к клиентам-расчленителям

В делах историка-расчленителя Олега Соколова и вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал, расчленившей своего мужа, интерес в первую очередь представляет «правовая сторона вопроса». Об этом в пятницу, 7 августа, «Ленте.ру» рассказал Сергей Лукьянов — адвокат Соколова и Кохал.

По словам защитника, к Соколову и Кохал он относится так же, как и к другим клиентам.

«Я работаю адвокатом и выступаю в этих процессах в качестве защитника, поэтому меня в первую очередь интересует правовая сторона вопроса. Мне приходится работать с разными делами — и с этими подзащитными я общаюсь так же, как с другими», — объяснил Лукьянов.

Он подчеркнул, что с точки зрения статистики Санкт-Петербург и Ленинградская область не на первом месте в России по числу убийств с расчленением.

Ранее 7 августа Лукьянов заявил, что в деле об убийстве Энди Картрайта имеются загадки — в частности, не установлена до сих пор причина смерти музыканта.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. По словам Кохал, рэпер умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Соколова в настоящее время судят за убийство сожительницы Анастасии Ещенко. Он был задержан 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил сожительницу, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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