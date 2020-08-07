Адвокат жены Энди Картрайта рассказал о загадках в деле расчлененного рэпера

В деле об убийстве расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) имеются загадки — в частности, причина смерти музыканта не установлена до сих пор. Об этом в пятницу, 7 августа, «Ленте.ру» рассказал Сергей Лукьянов — адвокат Марины Кохал, жены рэпера, обвиняемой в его убийстве.

«В постановлении о привлечении Кохал в качестве обвиняемой указано, что убийство Александра Юшко совершено неустановленным способом. Но в акте судебно-медицинского исследования указано, что причина смерти не установлена», — рассказал Лукьянов.

Он отметил, что в предъявленном Кохал обвинении должно содержаться описание события преступления — то есть убийства, в том числе его способ. А поскольку этого нет, считает адвокат, можно говорить о нарушении закона. Защита Марины Кохал считает ее арест незаконным и уже обжаловала его.

6 августа сообщалось, что Надежда Романенко — любовница расчлененного рэпера Энди Картрайта — рассказала следователям о страхе перед Мариной Кохал и ее возможными сообщниками.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. По словам Кохал, рэпер умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru