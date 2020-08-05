Любовница Энди Картрайта рассказала об отбиравшей у него деньги жене

Надежда Романенко, любовница рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), которого расчленила и несколько дней прятала в квартире его жена Марина Кохал, рассказала о том, как супруга артиста отбирала у него деньги. Ее слова передает Пятый канал в среду, 5 августа.

25-летняя женщина заявила, что Кохал распоряжалась бюджетом семьи, запрещала музыканту приходить домой после 11 вечера. Романенко добавила, что за один из концертов в 2019 году рэпер взял гонорар наличными, чтобы не отдавать деньги супруге. Отмечается, что артист брал деньги у любовницы, при этом средства она переводила на карту Кохал.

Ранее сообщалось, что Кохал знала о наличии у мужа любовницы.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. По словам Кохал, рэпер умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.