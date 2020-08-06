Любовница расчлененного рэпера Картрайта рассказала о страхе перед его женой

В Санкт-Петербурге Надежда Романенко — любовница расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — рассказала следователям о страхе перед арестованной женой музыканта Мариной Кохал и ее возможными сообщниками. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает издание BAZA.

По данным издания, девушка рассказала, что боится за свою жизнь, поскольку считает, что Марина Кохал не могла в одиночку совершить преступление. При этом у женщины много друзей и родственников, которые, как полагает Романенко, могут постараться оказать на нее давление или отомстить ей за общение со следствием и за показания против подозреваемой. Любовница рэпера сообщила, что считает арестованную жену рэпера неадекватной и опасной.

По словам Романенко, они состояли с рэпером в отношениях около двух лет. Молодой человек желал развестись с женой и быть с ней, но не мог сделать этого, поскольку Марина Кохал обещала, что не даст ему видеться с сыном. Последний раз Романенко связывалась с погибшим в социальной сети за пять дней до того, как стало известно о его смерти.

5 августа сообщалось, что Надежда Романенко рассказала о том, как супруга артиста отбирала у него деньги.

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