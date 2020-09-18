Мужчина приехал в гости к родственникам с расчлененной женщиной в багаже

Житель американского города Луисвилл, штат Кентукки, приехал в гости к родственникам с расчлененным женским телом в багаже. Об этом сообщает издание Independent Daily.

30-летний Мелвин Мартин младший (Melvin Martin Jr.) прибыл на автобусе из города Луисвилл, штат Кентукки, в Чикаго, штат Иллинойс. Там его встретили родственники и отвезли к себе домой в город Маркхам.

У Мартина был багаж, состоявший из трех сумок. Все они неприятно пахли. Как позже рассказали следователям родственники американца, он просил у них одежду, но отказывался открывать свои сумки.

Пока во вторник, 15 сентября, Мартин был в публичной библиотеке, хозяин дома открыл одну из сумок и нашел там части тела. Он вызвал полицию. В других вещах гостя полицейские обнаружили женскую голову и другие останки.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что жертва жила в Луисвилле и погибла в результате домашнего насилия. Ее тело было расчленено по меньшей мере месяц назад. В среду, 16 сентября, полицейские нашли другие части тела в парке Луисвилла.

Мартина арестовали.

Ранее сообщалось, что на дне реки Стор, протекающей в английском графстве Саффолк, нашли мешок с человеческими костями. Прибывшие патрульные огородили участок реки, где были обнаружены останки, и приступили к расследованию.