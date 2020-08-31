На дне реки нашли мешок с человеческими костями

На дне реки Стор, протекающей в английском графстве Саффолк, нашли мешок с человеческими костями. На это обратила внимание британская газета The Daily Telegraph.

Жители города Садбери сообщили полиции о пугающей находке в четверг, 27 августа. Прибывшие патрульные огородили участок реки, где были обнаружены останки, и приступили к расследованию.

Полицейские Саффолка призвали любого, кто замечал возле реки подозрительную активность или обладает любой релевантной информацией по делу, немедленно обратиться в участок.

Ранее на дне реки Банн в ирландском графстве Лондондерри обнаружили труп пропавшего 28 лет назад Джеймса Паттерсона. Последний раз 54-летнего мужчину видели 6 октября 1991 года. Он поехал в больницу города Махерафелт навестить друга и бесследно исчез.