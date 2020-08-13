На дне реки нашли труп пропавшего 28 лет назад мужчины

В ирландском графстве Лондондерри обнаружили труп пропавшего 28 лет назад Джеймса Паттерсона. Об этом сообщает местная газета Belfast Telegraph.

Последний раз 54-летнего Паттерсона видели 6 октября 1991 года. Он поехал в больницу города Махерафелт навестить друга и бесследно исчез. Несмотря на масштабные поиски, его так и не удалось найти.

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В июле текущего года со дна реки Банн подняли темно-зеленый седан Ford Orion, в салоне которого нашли человеческие останки. Это место располагается по дороге в больницу Махерафелт. Полиция провела ДНК-тест и установила, что останки принадлежат Паттерсону.

После завершения судмедэкспертизы останки передали его семье. Похороны прошли в понедельник, 10 августа.

Причина произошедшего не уточняется. В полиции Северной Ирландии заявили, что не рассматривают смерть Паттерсона как подозрительную.

Ранее в канадском городе Ревелсток подросток нашел автомобиль, который принадлежал пропавшей 27 лет назад женщине. В августе 13-летний Макс Веренка с матерью Ненси плавал на лодке по озеру и заметил в воде затопленную машину. Позже в салоне обнаружили труп Джанет Фаррис, которая без вести пропала осенью 1992 года.