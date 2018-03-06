Нападение на собаку помогло раскрыть преступление 25-летней давности

В Великобритании посадили в тюрьму насильника спустя 25 лет после преступления. Как сообщает издание Metro, 58-летнего Марка Хеммингса (Mark Hemmings) арестовали за нападение на полицейскую собаку и провели ДНК-тест, который оказался удачным.

Полицейские пришли в квартиру к британцу летом 2017 году после сообщений от соседей, что Хеммингс ходил по улицам и размахивал холодным оружием. Для того чтобы задержать мужчину, на него спустили собаку — немецкую овчарку Канто, и он ударил ее 20-сантиметровым ножом. Злоумышленника арестовали и взяли анализ генетического материала, который совпал с ДНК насильника, напавшего на женщину в парке в 1993 году.

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Прокурор Джеймс Кили (James Keeley) отметил, что жертва изнасилования умерла в 2015 году. Она не смогла справиться с посттравматическим расстройством: после инцидента женщина рассталась с мужем, стала алкоголиком и пережила два нервных срыва.

Овчарка Канто выздоровела и была представлена к награде за смелость.

В начале марта суд признал Хеммингса виновным в изнасиловании и приговорил к 10,5 года лишения свободы без возможности выйти по условно досрочному освобождению до отбытия половины срока. Судья отметил, что столь серьезный срок объясняется тем, что все эти 25 лет Хеммингс вел нормальную жизнь, которой лишил свою жертву.

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