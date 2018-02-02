Иранцы посоветовали женщинам целовать ноги мужей-насильников и одумались

Государственное телевидение Ирана извинилось за выступление брачного консультанта в своем эфире. Специалист по семейному счастью посоветовала женщинам целовать ноги мужей, даже если они их избивают. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Эксперт рассказывала, как правильно ухаживать за мужчиной во время его дневного отдыха: «Медленно сделайте ему массаж ног, высушите их и поцелуйте». Женщина объяснила, что такие действия помогут облегчить стресс, а также предотвратят инсульт и сердечный приступ.

Сообщается, что консультант посоветовала делать это вне зависимости от взаимоотношений в семье: «Даже если ваш муж наркоман, если он бьет вас — просто делайте это, и вы увидите чудо».

Многочисленные негативные комментарии в социальных сетях и замечания журналистов заставили администрацию канала принести извинения. Информационное агентство ISNA опубликовало обращение, где должностные лица обещали внимательнее относится к контенту на телевидении и способам передачи информации.

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