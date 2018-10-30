Ныряльщик нашел на дне целый внедорожник с ключами в замке зажигания

Любители сноркелинга обнаружили на дне австралийской реки утонувший автомобиль Toyota Land Cruiser и сняли его на видео. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Находку сделала семейная пара Кев и Адель Хокей (Kev, Adele Hockey), которая путешествует вдоль побережья Австралии. В деревне Ред-Рок, штат Новый Южный Уэльс, они услышали об упавшем в реку внедорожнике и решили отыскать его. «Я люблю нырять с маской и трубкой, и это был отличный повод», — объясняет Кев.

Как выяснилось, Toyota затонула вместе с прицепом. Ныряльщик подплыл к машине и рассмотрел ее поближе. На снятых им кадрах видно, что ключи остались в замке зажигания. По словам Хокея, это было одно из самых интересных погружений в его жизни.

После возвращения пара встретила владельца внедорожника. Мужчина рассказал, что упустил машину накануне ночью. Это произошло, когда он собирался погрузить лодку на прицеп. «Была полночь, а он стоял, держал лодку и смотрел, как уплывает его автомобиль», — рассказал Кев. Позднее машину удалось извлечь из реки.

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