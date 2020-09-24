Рабочие в российском городе выбросили дверь в окно и убили мужчину

В российском городе Кургане рабочие выбросили из окна деревянную дверь и убили мужчину. От черепно-мозговой травмы он скончался в больнице. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по региону.

Двое рабочих одного из промышленных предприятий города убирали строительный мусор. Они в нарушение норм безопасности выкинули с пятого этажа деревянную дверь. Та упала на находящегося внизу 42-летнего мужчину, который спустя непродолжительное время скончался в медицинском учреждении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Петербурге на крыше заброшенного здания загорелся неизвестный мужчина и упал на пешехода — 52-летнюю женщину. Ее с травмой головы и гематомой левой ноги доставили в больницу, мужчина скончался на месте.

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