В российском регионе ограничили движение иностранцев

В Башкирии ограничили движение иностранцев в семи районах региона, поскольку на границе с Оренбургской областью зафиксировано растущее число мигрантов, собирающихся уехать на родину в Киргизию. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения коснулись муниципальных образований Кумертау, Салават, а также Илишевского, Ишимбайского, Куюргазинского, Мелеузовского и Туймазинского районов. При этом, если иностранцы или жители других регионов России вынуждены передвигаться по этим районам на транспорте, то им разрешено останавливаться только в экстренных случаях.

Ранее сообщалось, что на границе с Оренбуржьем собралось более 1,5 тысячи граждан Киргизии, пытающихся вернуться домой. Среди них 24 беременные женщины и 35 детей. На данный момент людей разместили в гостиницах и общежитиях Башкирии и организовали для них горячее питание. Мигрантам пообещали, что в течение нескольких дней они смогут вернуться в Киргизию через коридор с Казахстаном. В настоящее время этим вопросом занимается консул страны.