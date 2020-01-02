Россиянин загорелся и упал с крыши дома на прохожую

В центре Санкт-Петербурга на крыше заброшенного здания загорелся неизвестный мужчина. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС.

Россиянин упал на пешехода — 52-летнюю женщину, которую с травмой головы и гематомой левой ноги доставили в больницу. Мужчина умер на месте. Обстоятельства произошедшего неизвестны.

В МЧС сообщили, что здание находится на капитальном ремонте. В настоящий момент полицейские выясняют причины падения и возгорания мужчины. Движение на месте произошедшего временно перекрыто.

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