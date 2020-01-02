Силовые структуры
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию
Россиянин загорелся и упал с крыши дома на прохожую
Шнуров пошутил над проигрышем своего подопечного на шоу «Голос»
В Госдуме отреагировали на решение Турции ввести военных в Ливию
Тренер сборной Швейцарии оправдался за поражение от России на МЧМ по хоккею
Во ФСИН отреагировали на видео с издевательствами над заключенными
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Жена Павла Воли показала погром в квартире после празднования Нового года
Российский миллиардер ужаснулся уровню доходов граждан
Новости партнеров

Россиянин убил коллегу на новогоднем корпоративе из-за девушки

Перейти в «Мою Ленту»

В Пензе сотрудник центра занятости населения убил 56-летнего коллегу во время драки, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Пензенской области.

По данным следствия, вечером 27 декабря в центре занятости населения Пензы между двумя работниками произошел конфликт. Мужчина ударил коллегу минимум два раза по лицу и нанес ему тупую травму головы, из-за которой произошла аспирация крови, — предположительно, она попала в дыхательные пути. Потерпевший умер на месте происшествия.

По данным издания Smi58, конфликт произошел на корпоративе, причиной стала ссора из-за девушки. Нападавшего поместили в СИЗО, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

В октябре в Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой. Погибшие женщины были директором и бухгалтером компании. По одним данным, фирма занималась реализацией дикоросов, по другим — специализировалась на продаже кабельно-проводниковой продукции. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Пензе сотрудника центра занятости убили на новогоднем корпоративе
Российский подросток поссорился с девочкой из параллельного класса и убил ее
Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой
Другие материалы рубрики
Силовые структуры14:30Сегодня

Праздник пришел

Ограбление Деда Мороза, ночная стрельба и чудо на миллиард: как россияне встретили Новый год
18:43Сегодня

Во ФСИН отреагировали на видео с издевательствами над заключенными

17:31Сегодня

Появилось видео издевательств над заключенными в кемеровском СИЗО

19:19 1 января

Появились подробности похищения семилетней девочки в Москве в новогоднюю ночь

Силовые структуры00:0528 декабря 2019

Вооружены и опасны

Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
19:01 1 января

Полицейский застрелил избившего жену россиянина

18:23 1 января

В новогоднюю ночь в Москве похитили семилетнюю девочку

13:51 1 января

Россиянин ударил ножом прохожих за просьбу дать прикурить

Силовые структуры00:0227 декабря 2019

Таможня берет добро

Российского генерала обвинили в помощи контрабандистам. У него нашли золотые слитки и миллионы
13:22 1 января

Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на пост ДПС в Ингушетии

22:2931 декабря 2019

Подтверждена гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС

21:2131 декабря 2019

Установлены личности напавших на пост ДПС в Ингушетии

Россия
Раскрыты условия жизни похищенной в новогоднюю ночь девочки
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
Москвичам рассказали о погоде на Рождество
Что нового россияне узнали о стране и о себе
Лучшие тексты «Ленты.ру» о России и ее обитателях
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
«Накануне Нового года купили БТР за два ящика водки»
 
Назван плюс новых поправок в ПДД о проверках на дорогах
Все материалы
Мир
Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
Бельгия отказалась выдавать Испании лидера каталонских сепаратистов
Те, кто ушли
Главные утраты 2019 года
Трамп превзошел Обаму по сборам на перевыборы
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Иран обвинил США в попытках срыва совместных учений с Россией и Китаем
Все материалы
Бывший СССР
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
Зеленского заметили на популярном курорте
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Авария произошла после вылета из Алма-Аты, на борту находилось около 100 человек
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Все материалы
Экономика
На Украине заявили о неготовности к возвращению прямых поставок газа из России
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Глава «Нафтогаза» рассказал о буфере между «Газпромом» и Украиной
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
«Нафтогаз» объявил о завершении отделения оператора ГТС Украины
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Суд отменил штраф американской компании за нарушение санкций против России
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Врач предупредил о смертельно опасном способе борьбы с похмельем
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Опровергнута польза рассола при похмелье
Нескладно вышло
Google против Huawei и провал сгибающихся телефонов: главные гаджеты 2019 года
На Балтику перебросят «охотников на акул»
Свободное падение
Пока США покоряют Марс, а Китай — Луну, «Роскосмос» прожигает наследие СССР
Названы облегчающие похмелье средства
Все материалы
Спорт
Тренер сборной Швейцарии оправдался за поражение от России на МЧМ по хоккею
Когда вся жизнь — игра
Лучшие спортивные фото 2019 года
Молодежная сборная России победила Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира
«Приятно получить от жизни такой бонус»
Блистательная карьера в АПЛ и рекорды в составе сборной Англии: история Уэйна Руни
Четыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФА
Хабиб НурмагомедовПобили на счастье
Триумф Нурмагомедова, битвы фриков и проводы Емельяненко: итоги года в единоборствах
Норвежский лыжник Клэбо отреагировал на приглашение на водку от Большунова
Все материалы
Культура
Актрису из «Первого мстителя» обвинили в убийстве матери
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Лазарев объяснил свой проигрыш на «Евровидении»
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Какие наши годы: лучшее за 2019-й
Что смотрели, читали и куда ходили россияне в уходящем году
В Лондоне разрезали картину Пикассо стоимостью 26 миллионов долларов
Все материалы
Интернет и СМИ
Жена Павла Воли показала погром в квартире после празднования Нового года
Новогоднее гадание
 
Кот разрушил фигуру из конструктора с тысячами деталей и избежал наказания
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Назван победитель шоу «Голос»
Узнали? Согласны?
Порно вторгается в обычную жизнь, Россию накрыла наркотическая чума, а ТВ скатывается в абсурд
Мужчина сымитировал звуки салюта ртом и тазиком
Все материалы
Ценности
Самая красивая женщина в мире показала фото в бикини и приспущенных шортах
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Гостья свадьбы скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян и стала посмешищем
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Ирина Шейк надела популярный в 90-х аксессуар и попозировала на камеру в бикини
Кэти ПерриГолова в алмазах
Как военная шапка превратилась в самое дорогое украшение для женщин
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Все материалы
Путешествия
Последствия столкновения двух самолетов попали на видео
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
Названо число жертв авиакатастроф в 2019 году
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
«Пока буду жив, буду ездить»
Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив
Один из крупнейших круизных лайнеров в мире врезался в бетонный причал
Египетская сила
Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Все материалы
Из жизни
Власти нашли трех пум рядом с человеческими останками и убили их
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Почти 100 россиян стали миллионерами после новогодней лотереи
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Лифт рухнул с девятого этажа и убил семью
Совсем озверели
Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Десятки животных сгорели заживо в зоопарке из-за новогодних фонарей
Все материалы
Главные цифры 2019 года
Какие числа стали символами ушедшего года
Самое интересное на «Моторе» за год
Неформатные «Харлеи», история машины Робокопа, сдвоенные шины на легковых машинах и другие лучшие ис
Россия победила в «автомобильных Олимпийских играх»
Фоторепортаж с первых Международных автоспортивных игр FIA Motorsport Games
Cybertruck из России
Видео: мы протестировали Теслу из Подмосковья, которую вы видели в новостях
BMW рассказала о новинках для России
Новый Porsche 911 получил первую спецверсию
Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80
Все материалы
Дом
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
По второму кругу
Превращение конюшни в оперу, а вокзала — в музей: самые смелые архитектурные решения года
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы