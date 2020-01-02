Россиянин убил коллегу на новогоднем корпоративе из-за девушки

В Пензе сотрудник центра занятости населения убил 56-летнего коллегу во время драки, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Пензенской области.

По данным следствия, вечером 27 декабря в центре занятости населения Пензы между двумя работниками произошел конфликт. Мужчина ударил коллегу минимум два раза по лицу и нанес ему тупую травму головы, из-за которой произошла аспирация крови, — предположительно, она попала в дыхательные пути. Потерпевший умер на месте происшествия.

По данным издания Smi58, конфликт произошел на корпоративе, причиной стала ссора из-за девушки. Нападавшего поместили в СИЗО, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

В октябре в Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой. Погибшие женщины были директором и бухгалтером компании. По одним данным, фирма занималась реализацией дикоросов, по другим — специализировалась на продаже кабельно-проводниковой продукции. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве.

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