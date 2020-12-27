Россиянин поссорился с женой, погубил общих детей и покончил с собой

Россиянин убил шестилетнего сына и годовалую дочь после ссоры с женой. Об этом сообщается на сайте Следственного Комитета по Башкирии.

По версии правоохранителей, 26 декабря 37-летний житель Уфы уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле с двумя детьми. Спустя несколько часов их тела без видимых телесных повреждений были обнаружены в автомобиле в Давлекановском районе с признаками отравления угарным газом.

Следователи возбуждили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двоих малолетних»). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Они проводят осмотр места происшествия, допрашивают членов семьи потерпевших и других свидетелей, исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

Похожий случай произошел в октябре 2019-го в Саратове. Тогда 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам. Перед этим он сделал селфи с детьми и оставил записку. Их тела нашли под окнами собственного дома на Белоглинской улице. Годовалый мальчик и его отец погибли на месте, четырехлетняя девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии и скончалась в больнице.