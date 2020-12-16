Убившего педофила за приставание к детям россиянина признали виновным

В Уфе присяжные заседатели вынесли вердикт Владимиру Санкину за убийство педофила, развращавшего детей. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

34-летнего россиянина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). При этом присяжные попросили суд проявить снисхождение к Санкину.

Установлено, что 30 января 2020 года подсудимый встретил двух знакомых ему подростков, которые пожаловались, что некий мужчина к ним приставал. Узнав о развратных действия педофила, Санкин решил с ним разобраться. Однако объяснение перешло в драку, в ходе которой подсудимый раздел и избил 54-летнего мужчину.

Приехавшие на место полицейские остановили Санкина, однако от полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи. Также установлено, что у своей жертвы подсудимый похитил деньги.

По данным следствия, погибший ранее уже был судим за преступления против половой неприкосновенности детей. Уголовное дело в его отношении прекращено в связи со смертью.