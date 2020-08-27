Ошибочно принятого за педофила россиянина изнасиловали и убили трубой

В Свердловской области после жестокой расправы над 48-летним жителем Верхней Пышмы задержаны трое россиян. Об этом в четверг, 27 августа, сообщает Znak.

По данным издания, 24 августа двое мужчин и сопровождавшая их девушка ворвались в дом, где находился мужчина, которого дети обвинили в педофилии. Мужчину жестоко изнасиловали железной трубой, повредив ему внутренние органы, после чего разбили голову. Несмотря на все усилия врачей, россиянин скончался в больнице. Позже выяснилось, что погибшего ошибочно приняли за педофила — мальчик девяти лет и девочка трех лет оговорили его.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц»). Выяснилось, что участница расправы за день до убийства попросила знакомую посмотреть за ее дочерью и сыном своего приятеля, поскольку сама она собиралась отдохнуть в компании. Когда женщина забрала детей, те рассказали ей, что мужчина трогал их ниже пояса. Эксперты СКР установили, что дети выдумали эту историю и никакого насилия к ним не применялось. Всем троим участникам убийства избрана мера пресечения в виде ареста.

24 июля сообщалось, что жители города Сатпаев в Карагандинской области Казахстана пытались линчевать педофила.