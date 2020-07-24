Жители казахстанского города пытались линчевать педофила

Жители города Сатпаев в Карагандинской области Казахстана пытались линчевать педофила. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает «Sputnik Казахстан».

Накануне в полицию поступило заявление о пропаже пятилетней девочки. Ребенка искали несколько часов и в итоге обнаружили в квартире местного жителя. Он подозревается в похищении и изнасиловании малолетней.

Горожане собрались у дома задержанного и требовали выдать его им для расправы. Они стучались во все квартиры, чем напугали жильцов. Полиция с трудом сдерживала натиск толпы.

Кроме того, возмущенные жители направились к администрации Сатпаева. Они подожгли машины возле здания полиции и выбили стекла в жилых домах. В город были стянуты силы Национальной гвардии.

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Власти заверили, что девочка находится с матерью, и призвали жителей не поддаваться на провокации. К утру обстановка в Сатпаеве стабилизировалась.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на экстренном брифинге заявил, что отдельные граждане пытались совершить хулиганские действия, но полиция пресекла эти попытки.

В октябре прошлого года жители Саратова требовали выдать им убийцу девятилетней школьницы. Девочка пропала по дороге в школу, ее искал весь город. Тело ребенка обнаружили через сутки. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний Михаил Туватин. По данным следствия, он напал на девочку, когда она шла мимо гаражей, изнасиловал, а затем задушил, испугавшись разоблачения.