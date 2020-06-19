Раскрыты подробности убийства школьницы избежавшим суда Линча педофилом

В Саратове следователями раскрыты подробности убийства школьницы избежавшим суда Линча 35-летним педофилом Михаилом Туватиным. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 октября 2019 года притаившийся возле гаражей подозреваемый заметил девятилетнюю девочку, которая шла в школу. Он напал на нее сзади, схватив руками за шею затащил в заброшенный гараж. Там он повалил школьницу на пол и совершил действия сексуального характера. Девочка оказала активное сопротивления, кричала, звала на помощь и пыталась вырваться.

Туватин испугался, что его разоблачат, а потому принялся душить ребенка сначала руками, а позже оказавшимся поблизости металлическим проводом. Убедившись, что девочка не подает признаков жизни он спрятал ее тело в соседнем заброшенном гараже, опустив ее в погреб. После чего скрылся с места преступления.

СКР расследовал уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство несовершеннолетней») и по статье 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»). В ближайшее время следователи завершат расследование и дело направится в суд.

О пропаже школьницы в Саратове стало известно в октябре прошлого года. На ее поиски вышли люди со всего города и через сутки девочку нашли мертвой. Задержанный по подозрению в убийстве Михаил Туватин объяснил свой поступок опасениями, что девочка расскажет кому-нибудь о том, что он пользуется чужим заброшенным гаражом. После задержания Туватина ряд чиновников и общественных деятелей высказались за отмену моратория на смертную казнь в России.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru