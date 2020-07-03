Директор российской школы три года покрывала учителя-педофила

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора одной из школ, которая в течении трех лет скрывала от полиции факты сексуального насилия учителя физкультуры над ученицами. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год директор, зная, что учитель физкультуры неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении школьниц, скрывала эти факты от полиции. Поводом для возбуждения уголовного дела стали разбирательства по делу самого учителя.

3 июня сообщалось о задержании 59-летнего учителя физкультуры. Его подозревают в том, что он пять лет насиловал и развращал учениц российской школы. С 2015 по 2020 год мужчина неоднократно, с применением насилия, совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц 15-16 лет. В настоящее время установлено пять потерпевших, а мужчине предъявлено обвинение в совершении «иных действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетних и «развратных действий» в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

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