Физрук пять лет насиловал и развращал учениц российской школы

В Нижневартовске задержан 59-летний физрук, который подозревается в том, что он пять лет насиловал и развращал учениц российской школы. Об этом в среду, 3 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в период с 2015 по 2020 год мужчина неоднократно совершал развратные и иные действия сексуального характера в отношении школьниц в возрасте от 15 до 16 лет. К настоящему моменту следователи установили трех потерпевших. Выяснилось, что они не обращались в правоохранительные органы, опасаясь огласки и расправы со стороны насильника, а также его возможности повлиять на итоговую аттестацию.

Следователи узнали о преступной деятельности учителя физкультуры благодаря подруге одной из потерпевших, которая попросила проверить информацию о сексуальных домогательствах педагога. После опроса учителей и школьниц факт подтвердился. О поведении 59-летнего подозреваемого знали многие.

СКР возбудил уголовное дело по статьям 132 и 135 УК РФ («Развратные и иные насильственные действия сексуального характера»). 1 июня, увидев сотрудников правоохранительных органов, подозреваемый попытался сбежать из школы, но его удалось задержать при поддержке сотрудников ОМОН управления Росгвардии.

В ближайшее время состоится судебное заседания об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. Также следователи проверяют факты сокрытия преступления руководством школы, которому ученицы сообщали о поведении подозреваемого.

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