Преступник провалил две попытки ограбить и изнасиловать россиянок

В Ставропольском крае отправлен под суд 30-летний преступник, который провалил две попытки ограбить и изнасиловать россиянок. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 февраля ранее судимый житель станицы Новотроицкая напал на улице на 16-летнюю девушку, приставил к шее нож и потребовал отдать деньги. Затем он схватил подростка за волосы и потащил в безлюдное место, где попытался изнасиловать. Но школьница оказала активное сопротивление, вынудила нападавшего отступить и сбежала.

Однако на этом мужчина не успокоился и в тот же вечер атаковал 58-летнюю женщину. Он несколько раз ударил ее в лицо, схватил за шею, требуя передать деньги и ценности. Однако и та оказала сопротивление, вырвалась и сбежала, бросив сумку, где был кошелек, и сотовый телефон.

По горячим следам злоумышленника удалось задержать. СКР возбудил уголовное дело по статьям 162 УК РФ («Разбой») и 131 УК РФ («Изнасилование»). Следователям удалось собрать исчерпывающую доказательную базу. Дело направлено в суд.

8 апреля сообщалось, что во Владимире ранее судимый 35-летний мужчина пойдет под суд за попытку двойного изнасилования в женском туалете общежития.

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